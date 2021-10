Com o Pulse, Fiat pode disparar na liderança das vendas

O modelo introduz a marca no segmento que mais cresce no Brasil, o de SUVs compactos (ou B-SUV), cuja participação no mercado de veículos de passeio pulou de 2,8% para 22,8%, e que é disputado, hoje, por quase 20 concorrentes. Há nove meses seguidos liderando a venda de automóveis e comerciais leves no País, a Fiat, com este lançamento, se habilita a ampliar seu domínio em 2021.

O Pulse estreia o motor Turbo 200 Flex, o 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil. Com três cilindros, o inédito propulsor é capaz de render 130 cv de potência máxima com etanol e 125 cv com gasolina. O torque de 200 Nm, independentemente do combustível, está disponível entre 1.750 e 3.500 rpm.

Os segredos desse desempenho passam pela adoção de um turbocompressor de baixa inércia, injeção direta de combustível e do MultiAir III - uma tecnologia que compreende um sistema eletro-hidráulico de controle flexível das válvulas de admissão.

Além do Turbo 200 Flex, o Pulse também conta com o conhecido motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cv de potência e 134 Nm de torque a 4.000 giros quando consumindo etanol. No modelo 1.0 turbinado, a transmissão é sempre automática continuamente variável (CVT); no 1.3 aspirado, há opção do câmbio manual de cinco marchas.

O Pulse recebeu uma suspensão especialmente desenvolvida, com nova geometria: na dianteira, tipo McPherson; na traseira, eixo de torção. O vão livre do solo chega a 22,4 centímetros, com altura mínima de 19,6 cm, proporcionando mais desenvoltura frente a lombadas ou em estradas de terra.

O SUV vem de série, em todas as versões, com recursos como direção elétrica com assistência progressiva; controle de estabilidade e tração; freio ABS Off-Road (para maior eficiência em pisos como terra, barro e areia); faróis, luzes diurnas e lanternas de LED; ar-condicionado digital automático; assistente de partida em rampa; monitoramento de pressão dos pneus; painel digital de sete polegadas; e quatro airbags.

Outros equipamentos de segurança ativa serão exclusivos da versão top de linha: farol alto automático, aviso de mudança de faixa e frenagem autônoma de emergência, integrantes do Sistema Avançado de Assistência ao Condutor. No quesito conectividade, a central multimídia estará disponível com tela flutuante sensível ao toque de 8,4 ou 10,1 polegadas.

