A empresa fornecerá 169 modelos urbanos para a capital da Bahia. Os veículos foram adquiridos pelas empresas Ótima Transportes (92) e Plataforma Transportes (77) e devem entrar em operação ainda neste mês. Os chassis são do modelo OF 1721, com suspensão metálica e preparação para ar-condicionado, atendendo aos requisitos deste processo de renovação de frota para transporte de passageiros.