O visual é um dos atributos mais importantes na escolha de um carro - e os brasileiros valorizam muito a estética automotiva, até abrindo mão de outras características para andar em um automóvel bonito. As séries especiais muitas vezes são criadas pelas marcas com essa finalidade: conferir um estilo diferenciado a um determinado modelo.

É o caso da S-Design, que a Fiat desenvolveu para a versão Drive do hatch compacto Argo, nas motorizações 1.0 e 1.3. O acabamento exclusivo acentua a esportividade natural do veículo: retrovisor elétrico e spoiler são pintados em preto, há faróis de neblina, friso lateral na cor grafite e emblema S-Design. O interior também é escurecido e conta com ar-condicionado digital.

Automotor testou durante sete dias o Argo Drive S-Design com propulsor 1.0 flex e câmbio manual de cinco marchas. O trem de força privilegia a economia de combustível - a média de consumo de quase 13 km/l usando gasolina em ciclo urbano indica que o conjunto motriz funciona com eficiência. A boa ergonomia e a qualidade do acabamento interno acima da média para a categoria também agradam no modelo da Fiat.