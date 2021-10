Modelo para transporte de passageiros é o primeiro da Transit

Trata-se do produto inaugural da recém-criada Divisão de Veículos Comerciais da Ford. Dois comprimentos de chassi e duas alturas de carroceria resultam em versões para 14, 15, 17 e 18 ocupantes, mais o motorista.

"Desde o projeto, a Transit foi pensada com foco na produtividade do cliente para oferecer a maior eficiência e o menor custo na operação", conta Daniel Santos, gerente de desenvolvimento do produto da empresa América do Sul.

Produzida no Uruguai, a van é equipada com o motor EcoBlue 2.0 turbodiesel, o mais moderno da marca no segmento. O torque e potência são os maiores da categoria: 404,7 Nm e 170 cv. A Transit possui transmissão manual de seis velocidades, tração traseira e sistema auto start-stop, que aumenta a economia de combustível na cidade.

Sofisticado, o veículo comercial da Ford conta com piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres. Também são de série os controles de estabilidade, de tração, anticapotamento, de torque em curvas, adaptativo de carga, de estabilização de vento lateral e a assistência de partida em rampas.

"A Transit é um ícone global, com mais de 60 anos de tradição, e chega ao Brasil com os mesmos atributos que a tornaram líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos", diz Guillermo Lastra, diretor de veículos comerciais da Ford América do Sul.