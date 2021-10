Expandindo o conceito de “downsizing” (motores mais compactos e turboalimentados) em sua gama de produtos, a marca introduzirá no seu próximo lançamento o propulsor Turbo 200 Flex, que gera 130 cv de potência máxima com etanol e 125 cv com gasolina. A performance superior se estende ao torque máximo, que atinge 200 Nm a 1.750 rpm com qualquer um dos combustíveis.

Tais números são possíveis graças a soluções como o turbocompressor com wastegate eletrônica, da injeção direta de combustível e do sistema MultiAir III, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão. Aliado ao câmbio automático continuamente variável de sete marchas, o motor Turbo 200 Flex da Fiat promete também consumo eficiente para o Pulse: 12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina.