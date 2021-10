Limitada a 500 unidades e já disponível nas concessionárias da marca por R$ 251.990,00, a novidade exibe itens e visual exclusivos. Sob o capô, a picape traz motor 2.3 diesel biturbo, de 190 cv de potência, gerenciado pela transmissão automática de sete velocidades.

A aparência da Frontier X-Gear fica mais agressiva graças a elementos como a máscara negra nos faróis, santantônio com detalhes vermelhos, moldura do farol de neblina em preto brilhante, identidade visual no capô e na tampa traseira, e novos frisos laterais nas portas. Além disso, vem com rodas de liga-leve aro 18 polegadas, rack de teto, estribo lateral, grade frontal e maçanetas com acabamento preto brilhante, compondo o conjunto da série especial.

A suspensão traseira com sistema multilink e molas helicoidais é uma arquitetura incomum entre as picapes médias no Brasil. Os recursos tecnológicos do veículo incluem controles de tração e estabilidade, assistência à frenagem, auxílios de descida e de partida em rampa, luzes diurnas, entre outros.