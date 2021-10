Com visual atualizado, interior aprimorado e central de infoentretenimento de última geração, o SUV compacto tem preços a partir de R$ 376.950,00. A motorização flex de 249 cv de potência vem associada a uma transmissão automática de nove velocidades.

O veículo é equipado ainda com sistema inteligente de tração integral da Jaguar. A estrutura do E-Pace foi aperfeiçoada, resultando em uma direção mais dinâmica e confortável, bem como maior rigidez e redução nos níveis de ruído na cabine.

O novo E-Pace recebe a mais avançada arquitetura eletrônica da Jaguar, a EVA 2.0, que oferece suporte a uma série de tecnologias. A multimídia do veículo agora é acessada por meio de uma nova tela HD, mais sensível ao toque, de 11,4 polegadas. O display é três vezes mais brilhante e 48% maior do que anterior.

Outro recurso conectado é a integração do calendário do Google e do Microsoft Outlook, o que permite ao motorista visualizar agenda de trabalho e até mesmo participar de ligações importantes através do sistema "hands-free".