Começa a trajetória do Peugeot 208 100% elétrico no Brasil

O modelo e-208 GT estreia oficialmente em nosso País custando R$ 244.990,00. Seu motor elétrico fornece 260 Nm de torque imediatos e 136 cv de potência, possibilitando aceleração de zero a 100 km/h em 8,3 segundos.

Há três modos de condução, conforme a necessidade do momento. Um para otimizar a autonomia, outro para promover mais conforto no dia a dia e, o último, para incrementar o desempenho.

O câmbio tipo "joystick" conta com uma função que regenera a bateria, aumentando o alcance do veículo. Com 50 kWh de capacidade, a bateria do Peugeot e-208 GT permite percorrer até 340 quilômetros com carga completa.

O carro pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug específico. Em uma estação de recarga de 100 kW são necessários menos de 30 minutos para energizar até 80% da bateria, recuperando cerca de 270 km de autonomia. A bateria tem oito anos de garantia, com limite de 160 mil km.

Para que o e-208 GT rode com segurança no Brasil, a engenharia local da Peugeot implementou uma série de reforços específicos em razão das nossas condições topográficas, climáticas e, principalmente, de pavimentação. Um deles é o pacote para proteção da bateria, com aplicação de chapas metálicas (ao invés de plásticas) em toda a região do assoalho. As bandejas de suspensão também foram robustecidas.

Em função do lançamento do seu primeiro modelo eletrificado, e pensando em futuros produtos deste segmento, a Peugeot montou uma estrutura dedicada: rede de concessionárias capacitada a comercializar e reparar veículos elétricos; pós-vendas qualificado para excelência em serviços e atendimento ao cliente; e parceiros homologados para auxiliar em outras demandas - tudo a fim de entregar a melhor experiência ao consumidor.