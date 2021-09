VW promove a primeira exibição dos elétricos ID.3 e ID.4 na América Latina

Os carros já fazem sucesso em países da Europa, nos Estados Unidos e na China. Com visual ousado, são montados sobre a plataforma MEB, desenvolvida exclusivamente para os modelos elétricos do Grupo Volkswagen, e suas baterias vêm posicionadas no assoalho, liberando mais espaço no habitáculo.

Dependendo da configuração, um VW ID consegue proporcionar entre 145 cv e 299 cv de potência máxima. Já a autonomia pode variar de 330 a 550 quilômetros. Um sistema de recarga rápida permite recuperar até 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos, considerando uma fonte de 100 kW.

“As primeiras unidades do ID.3 e do ID.4 desembarcam inicialmente no Brasil e na Argentina, e também serão apresentados para os principais mercados da região em exposições, clínicas com clientes e test drives”, explica Thomas Owsianski, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen para a América do Sul.

Dentro da estratégia de descarbonização da marca, que pretende neutralizar as emissões de CO2 até 2050, automóveis elétricos vão se juntar, no futuro, a modelos híbridos e flex com etanol na América Latina. “Teremos muitas novidades em termos de eletrificação rumo à mobilidade sustentável”, diz Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen para a região.