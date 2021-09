O novo contrato da empresa junto ao programa do Governo Federal confere a prefeituras e estados de todo o Brasil a possibilidade de adquirir unidades de um total de 2.500 micro-ônibus Volksbus 15.190 ODR - ORE3 destinados ao transporte escolar.

Os chassis são produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende (RJ), que já está preparado para a demanda até o encerramento do prazo de aquisição desses veículos, no ano que vem. Em 2021, a montadora atingiu o marco de mais de 23.500 ônibus entregues para a movimentação de estudantes pelo País.

O Volksbus 15.190 ODR - ORE 3 tem capacidade para transportar 59 passageiros e tração 4x2. O veículo foi projetado para garantir maior conforto e segurança para os estudantes, com manutenção mais fácil e menor custo operacional.

Operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Programa Caminho da Escola foi criado em 2007 para renovar e ampliar a frota de veículos escolares, contribuindo para a redução da evasão escolar e para a ampliação do acesso à educação básica das redes estaduais e municipais na zonas rurais.