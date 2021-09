A empresa desenvolveu uma versão do modelo Fly 10 especialmente para esta aplicação. O veículo, que já era o de maior capacidade do mercado, agora pode transportar até 38 passageiros.

“O novo micro-ônibus Fly 10 nasce para proporcionar ainda mais conforto e espaço para os passageiros, assim como eficiência, rentabilidade e melhor custo total de propriedade”, destaca Sidnei Vargas, gerente-comercial da Volare.

Segundo o executivo, o modelo oferece redução do custo operacional, devido à grande economia de combustível: cerca de 35% em relação a um ônibus convencional. Além disso, seu valor de aquisição é até 20% menor.

O Volare Fly 10 possui comprimento total de 10.145 milímetros e amplo espaço interno, com melhor circulação no corredor. Vem equipado com motorização Cummins ISF de 3.8 litros e 162 cv de potência.