Toyota Hilux transita com desenvoltura na cidade

Uma das transformações de produto mais interessantes na indústria automotiva envolve as picapes. Esses veículos serviam basicamente ao trabalho pesado, sobretudo no campo. Nos Estados Unidos, recebem até hoje o nome de “truck” (caminhão), indicando seu perfil utilitário.

Porém, para acompanhar a evolução tecnológica, dos próprios consumidores e poder também ser uma opção de transporte para as cidades, as picapes modernas foram se aproximando, em conforto e recursos, dos automóveis de passeio. Ficaram mais “suaves”, mas sem esquecer, é claro, da robustez e da força que sempre as definiram.

Foi o que Automotor pôde comprovar mais uma vez ao testar, durante uma semana, a Toyota Hilux SRV 4x4 Automática, com motorização turbodiesel. A picape deixa para trás características que eram presentes nestes veículos, como o barulho elevado do propulsor a diesel, a suspensão excessivamente firme e o acabamento interno espartano.

Em sua linha 2021, a Hilux traz a sobriedade e eficiência que notabilizam a engenharia da Toyota. O funcionamento “arredondado” do motor turbodiesel e da transmissão automática de seis velocidades, junto com um isolamento acústico apurado, se traduzem em baixos níveis de ruído na cabine.

Materiais de boa qualidade e cuidado nas montagens das peças do interior resultam em um ambiente aconchegante e agradável. E a suspensão bem calibrada, associada a pneus com maior capacidade de absorção de irregularidades, proporcionam um rodar macio e estável, sem sobressaltos capazes de assustar quem está ao volante.

A picape Toyota Hilux SRV 4x4 Automática segue sendo um utilitário de verdade, não se tornou um automóvel de passeio. Mas demonstra que a fronteira entre estes dois mundos está cada vez menor.