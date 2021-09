Volvo revela caminhão-conceito destinado à atividade graneleira

O veículo, um modelo FH 6x4 rodotrem, é um exemplar único, desenvolvido pela engenharia brasileira da marca, junto com parceiros estratégicos – Randon, Hyva e Continental -, que contribuíram com novas soluções no implemento, sistema hidráulico e pneus.

“Este caminhão é um laboratório sobre rodas, no qual vamos testar tecnologias que chegarão aos veículos de série no futuro. Trata-se do primeiro caminhão-conceito construído no Brasil, para a realidade do transporte que temos aqui”, declara Fabrício Todeschini, diretor de engenharia de veículos da Volvo no País.

Batizado de Efficiency Concept Truck, o caminhão será testado em operação real, em viagens na “rota dos grãos”, partindo do Centro-Oeste rumo aos portos de escoamento da safra. A Volvo escolheu esta aplicação pois o Brasil tem um dos mais competitivos agronegócios do mundo, quebrando anualmente recordes de produção de grãos, a maior parte transportada por caminhões.

As inovações no design são marcantes, resultado das várias mudanças na arquitetura do veículo para aprimorar a aerodinâmica, como os grandes defletores, com o dobro do tamanho dos encontrados no FH convencional. A cabine ficou mais baixa e 250 milímetros mais longa, enquanto a dianteira se projeta 175 mm para a frente.

Outra alteração importante ocorreu no entre-eixos, que baixou para apenas 3.000 mm, aproximando o trailer da cabine e diminuindo a resistência ao ar. Com isso, a caixa de baterias e o tanque de ureia foram realocados.

Ao invés de retrovisores externos, câmeras nas laterais da cabine exibem imagens em telas internas, com um alcance maior do que o dos espelhos. A cabine ficou ainda mais ampla, com uma cama 250 mm mais larga, concedendo maior espaço para movimentação e conforto do condutor.

O motor é uma evolução dos atuais a diesel e usa a tecnologia I-Save, que a Volvo disponibiliza na Europa. Com ela, a queima de combustível se concentra no centro dos cilindros, contribuindo para reduzir o consumo, e um turbocompressor gera torque extra, diminuindo a rotação do propulsor em velocidade de cruzeiro nas longas distâncias - uma condição ideal para caminhões graneleiros.

O Efficiency Concept Truck ainda é o primeiro caminhão a ter um sistema próprio de geração de energia. Um painel fotovoltaico para captação de energia solar foi instalado para abastecer os componentes eletrônicos e assegurar aumento da vida útil das baterias.

“O conjunto como um todo foi projetado para garantir menor consumo de diesel, aumentar a disponibilidade e proporcionar mais segurança na operação. Estamos testando diversas ideias novas, tanto no cavalo-mecânico como no implemento, com nossos parceiros. São melhorias no motor, na aerodinâmica, no gerenciamento de energia e muito mais”, explica Juliane Tosin, gerente de projetos de engenharia da Volvo e líder do projeto.