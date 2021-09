A família de caminhões extrapesados da marca tem agora mais variantes com opção de suspensão pneumática, assim como medidas extras de entre-eixos, ampliando sua gama com oito novas configurações. Assim, abrange a maior parte dos nichos de mercado no Brasil.

Os VW Meteor 28.460 e 29.520 podem ser adquiridos com oito bolsões de ar, seja no chassi 6x2 ou no 6x4. O comprador também pode escolher entre as seguintes distâncias entre-eixos: 3.200 milímetros, 3.400 mm ou 3.600 mm.

A suspensão pneumática vem com um sistema de leitura da carga transportada por eixo, que possibilita a redistribuição equilibrada de peso em cada eixo. O motorista também consegue programar os bolsões de ar para regular a altura do implemento durante o carregamento ou o descarregamento do veículo. Tudo executado por controle remoto, de dentro da cabine.

“As vantagens vão além do conforto e refletem também na integridade e segurança da carga. Mais do que isso, permitem um melhor custo operacional, já que otimizam a capacidade de transporte para cada cliente”, analisa Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.