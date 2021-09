O SUV híbrido recebeu o “Advanced Air Cleaner PM 2,5”, que filtra contaminantes que chegam à cabine. A filtragem é realizada por meio de ionizadores de ar e de forças eletrostáticas, que eliminam e retêm as partículas, com efetividade de cerca de 95% contra aquelas com dimensões menores do que 2,5 micrômetros. O veículo conta também com recurso que monitora a quantidade destas partículas no habitáculo e informa sobre as condições do ar interno.

As novidades da linha 2002 do Volvo XC90 envolvem ainda seu design. Externamente, o para-choque traseiro perdeu as saídas de escapamento e há novos detalhes cromados. Na cabine, foi instalada uma nova e elegante manopla de câmbio.

Veículo híbrido do tipo “plug-in”, o Volvo XC90 pode ser carregado em uma tomada convencional e também abastecido no posto de combustível. A potência combinada do motor a gasolina de quatro cilindros e do propulsor elétrico é de 407 cv, com 640 Nm de torque. O modelo está disponível em três versões: Recharge Inscription Expression (R$ 469.950,00), Recharge Inscription (R$ 524.950,00) e Recharge R-Design (R$ 539.950,00).