Citroën cria série especial do C4 Cactus

Limitada a 600 unidades, a X-Series estará a venda pelo preço de R$ 106.990,00. Produzido no Brasil, o C4 Cactus ganha elementos exclusivos de design externo e interno, além de outros diferenciais, nesta inédita série especial.

A personalização do modelo começa pela cor bronze Ocre nos faróis de neblina e nas molduras pneumáticas nas bases laterais da carroceria, além de rodas de liga-leve de 16 polegadas com acabamento preto. Internamente, há detalhes customizados nos bancos, volante em couro e tapetes especiais em tecido.

O C4 Cactus X-Series também estreia uma nova cor no portfólio da Citroën, a cinza Artense - uma tonalidade que remete ao grafite. O teto pintado de preto, com barras longitudinais integradas, promove o contraste.

O motor do crossover é o tradicional 1.6 flex, de 118 cv de potência máxima, aliado a um câmbio automático sequencial de seis marchas, com dois modos de condução: ECO, para economia de combustível; e Sport, para respostas mais rápidas do propulsor.

São de série no veículo controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, ar-condicionado digital, piloto automático, assinatura luminosa em LED, quadro de instrumentos 100% digital e central multimídia de sete polegadas.

Interior bem espaço, que apresenta estilo descontraído e conceito funcional