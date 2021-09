Volare consolida liderança no segmento de fora de estrada

A unidade de negócios da Marcopolo S.A. voltada à produção de micro-ônibus alcançou, nos primeiros oito meses deste ano, a venda de 170 unidades do modelo Attack 8 4x4. A elevação das atividades do setor brasileiro de mineração, em 2021, vem puxando a demanda por veículos diferenciados para o transporte.

“Tradicionais clientes intensificaram os pedidos para atender à ampliação do transporte de trabalhadores em suas minas. O Attack 8 4x4 é um modelo diferenciado, pelas condições de suportar as condições extremas das minas abertas e fechadas”, explica Sidnei Vargas, gerente comercial da Volare.

O veículo possui suspensão reforçada; sistema de transmissão robusta, com as opções de tração 4x2, 4x4 normal e 4x4 reduzida; rodas e pneus para off road; proteção especial para o cárter do motor, tanque e chicotes elétricos; saia lateral elevada, que aumenta o vão-livre em relação ao solo; e ângulos de entrada e saída maiores.

Algumas destas especificidades resultaram da colaboração de clientes estratégicos com a Volare. O Attack 8 4x4 consegue, assim, rodar em locais de difícil acesso e estradas não pavimentadas, proporcionando robustez e, principalmente, segurança no transporte.