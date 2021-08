Mercedes-Benz do Brasil anuncia seu primeiro ônibus elétrico

O chassi eO500U foi 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira com foco no transporte urbano de passageiros. A estreia do veículo elétrico no mercado nacional está prevista para 2022.

“Nossa decisão estratégica de apresentar uma solução em eletromobilidade primeiramente em ônibus, mais especificamente no segmento urbano, foi pensando no coletivo e no cenário das cidades. Destinamos cerca de R$ 100 milhões ao projeto do eO500U, dentro do atual ciclo de investimentos no País, que soma R$ 2,4 bilhões, de 2018 a 2022”, informa Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.

O chassi eO500U é um modelo Padron 4x2 da linha O 500 da marca. Com piso baixo, poderá receber carrocerias de até 13,2 metros de comprimento.

Sua autonomia atingirá 250 quilômetros, a maior entre ônibus elétricos no Brasil - o veículo também tem a maior capacidade de transporte de passageiros deste segmento. Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, o eO500U virá equipado com freio eletrônico e sistema de regeneração de energia.

“Além do elétrico, seguiremos apostando em alternativas, como os biocombustíveis, que também podem auxiliar na redução de CO2. Além disso, o diesel, cujo uso é preponderante em frotas nacionais e no mundo, já vem apresentando alto potencial de melhorias em eficiência, consumo e redução de emissões”, comenta Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.