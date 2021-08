Nova Kia Carnival desembarca em solo brasileiro

Em sua quarta geração, a minivan buscou inspiração nos SUVs para continuar atraindo famílias. Com cinco anos ou 100 mil quilômetros de garantia, o veículo é importado em versão única, custando R$ 479.990,00.

O novo design da Carnival é mais agressivo. Grade e conjunto óptico dianteiro são integrados visualmente, em um efeito futurista. Para-choques esculpidos e uma traseira robusta conferem solidez à silhueta.

No Brasil, a minivan é oferecida com três fileiras de bancos e capacidade para oito lugares. Com uma carroceria 10 milímetros mais larga e distância entre-eixos 30 mm mais longa, há mais espaço interno para as pessoas. Conforme o número de ocupantes, a capacidade de levar bagagens vai de 627 a 2.905 litros - com direito a porta-malas e portas traseiras deslizantes com acionamento elétrico.

Sob o capô, a nova Kia Carnival traz um motor V6 a gasolina de 3.5 litros, que gera até 272 cv e 332 Nm de torque. A transmissão é automática de oito velocidades.

O sistema de suspensão totalmente independente sofreu significativo aperfeiçoamento. E a segurança ativa está contemplada em tecnologias como assistente para prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência e piloto automático adaptativo, entre outras.

"A Carnival de quarta geração inaugura um novo patamar em termos de sofisticação e tecnologia para a marca. Ao conceber o produto para o mercado brasileiro, não poupamos esforços em oferecer o máximo disponível em recursos de segurança, tecnologia e conforto, como nunca visto em um Kia no Brasil", afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors Brasil.

Cada qual com uma tela de 12,3", painel e multimídia formam grande plataforma digital