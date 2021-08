Hyundai lança a nova geração do SUV Creta

Ousadia no design e mais conforto, segurança e tecnologia. Estes são os principais atributos do modelo, produzido pela marca sul-coreana em Piracicaba (SP). Disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 turbo flex, e Ultimate, com propulsor 2.0 flex, o novo Creta está em pré-venda, em todo o Brasil, pelo site hyundai.com.br, com valores que vão de R$ 107.490,00 a R$ 146.990,00.

O visual do utilitário-esportivo tem alguns pontos diferenciados. A grade frontal em formato hexagonal, por exemplo, é exclusiva para o mercado nacional. Os conjuntos ópticos dianteiro e traseiro exibem uma arrojada esquematização dos elementos.

O interior do novo Creta está mais requintado e conta com painel digital de sete polegadas. Os bancos agora são mais envolventes, o console central está mais elevado, o volante esportivo possui base reta e há uma grande tela central de 10,25 polegadas da nova central multimídia.

A Hyundai levou o motor 1.0 turbo de três cilindros do HB20 para o Creta, o qual entrega potência de 120 cv e torque máximo de 171,5 Nm. A configuração top de linha Ultimate é a única equipada com o propulsor 2.0 aspirado que, devido a aprimoramentos, passa a render até 167 cv e até 202 Nm, com redução de 8% no consumo de gasolina em relação ao desenvolvimento anterior. A transmissão será sempre automática de seis velocidades.

O pacote de segurança Hyundai SmartSense estreia no Brasil com o Creta 2022. Sua lista de recursos é formada por camera 360 grausc com monitoramento de ponto cego; frenagem autônoma, que age em situações em que há risco de colisão frontal com pedestres, ciclistas e outros veículos; assistente de permanência e centralização em faixa, detector de fadiga, farol alto automático, controle de velocidade adaptativo, mais seis air bags.