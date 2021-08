Empresas começam operação de ônibus intermunicipal 100% elétrico no Brasil

Graças a uma parceria com BYD, Marcopolo e Expresso Princesa dos Campos, a Embarca se torna a primeira plataforma a usar um ônibus rodoviário intermunicipal 100% elétrico no País. A cidade escolhida para os testes, que terão duração de 90 dias, foi Curitiba. Com autonomia de 250 quilômetros e capacidade para 44 passageiros sentados, o veículo fará o trecho entre a capital paranaense e Ponta Grossa.

Os ônibus elétricos representam um grande aliado para a redução de poluentes locais e de gases causadores do efeito estufa. Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de países da América Latina com mais ônibus elétricos, segundo o monitor E-bus Radar, elaborado pelo Labmob e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O chassi BYD D9F, com carroceria Marcopolo Viaggio 1050, precisa de quatro horas para uma recarga total da bateria - que também são realimentadas pelos freios regenerativos. O motor de 250 KW está integrado às rodas do eixo traseiro, contando com um módulo de controle eletrônico de tração.

Para Alexandre Cervelin, gestor de negócios da Marcopolo, a iniciativa está alinhada com a estratégia da empresa em promover ações que ajudem no futuro da mobilidade e da sustentabilidade. Já Marcello Schneider, diretor da divisão de ônibus BYD Brasil, trata-se de um projeto “que marcará um processo disruptivo para o setor de transporte rodoviário".