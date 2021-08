Renault reinterpreta a ideia de motorhome com base na van Trafic

A marca francesa criou o Hippie Caviar Hotel, um trailer chique pensado para oferecer muito conforto, com direito a terraço equipado e cama que pode ser usada do lado de fora. A ambição da Renault é desenvolver uma linha de motorhomes VIP, baseados em serviços customizados.

A área de design da montadora escolheu a nova van elétrica Trafic para imaginar um estilo de vida nômade, com muito espaço, conforto e modularidade para qualquer viagem. O banco do veículo consegue ser convertido em uma cama com medidas de 1,45 m x 1,95 m, a qual pode ser usada internamente ou do lado de fora.

Em uma posição de contemplação, a porta traseira aberta e uma tela protegem das intempéries. No modo mais aconchegante, o banco e a poltrona de canto formam um espaço do tipo “lounge”. No terraço, há uma mesa baixa e dois encostos removíveis; o acesso ao andar superior é feito por uma escada extraível.

O Hippie Caviar Hotel prevê uma experiência exclusiva, com serviços dignos de um hotel cinco estrelas: entrega de um contêiner logístico - dotado de chuveiro, banheiro, ponto de recarga elétrica e de outras conveniências - no local escolhido pelo cliente, serviços de concièrge solicitados on-line, com entregas por drone. Fora extras, como a disponibilização de bicicletas.