Um chassi 915 E, da Mercedes-Benz, vocacionado para esta aplicação, foi utilizado pelo Grupo Preserve, empresa pernambucana do setor de transporte de valores e segurança, para testar a solução inédita. O primeiro ar-condicionado automotivo 100% elétrico do mundo com energia solar fotovoltaica teve dois anos de desenvolvimento, feito pela startup catarinense Innovaklim, que enxerga potencial para uso em outros tipos de veículos.

Entre as vantagens da nova tecnologia estão a redução das emissões de carbono, em torno de 7% a 19%, e a economia de mais de 80% de combustível, quando comparado com o consumo do aparelho mecânico. O ar-condicionado 100% elétrico é ligado diretamente na bateria do veículo e aproveita a geração de energia proveniente do sistema fotovoltaico, assim como do alternador do próprio veículo. Utiliza o gás refrigerante 410a, que não degrada a camada de ozônio por não conter derivados de cloro em sua composição.