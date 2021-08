A aparência do modelo está mais agressiva e dinâmica, graças ao novo conjunto de carenagem de farol, ao redesenho do tanque de combustível e de suas aletas laterais. O lado off road também foi destacado pelas novas sanfonas de proteção às bengalas da suspensão dianteira, típicas das motos usadas em trilhas.

A NXR 160 Bros continua disponível em versão única, dotada de partida elétrica e freios combinados a disco. O motor permanece o mesmo: monocilíndrico, de 162,7 cm³, flex, que rende 14,7 cv de potência máxima e 15,7 Nm de torque máximo. O câmbio é de cinco marchas, com transmissão secundária por corrente.

A linha 2022 estará disponível nas concessionárias Honda a partir de setembro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, com sete trocas de óleo gratuitas. O preço público da NXR 160 Bros é de R$ 14.600,00, com base no Distrito Federal, sem contar despesas de frete ou seguro.