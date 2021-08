Mais do que um carro, o sedã é um símbolo dos valores da montadora japonesa. A cada geração, nos seus 55 anos de existência, o Corolla sempre se manteve fiel à filosofia de qualidade, durabilidade e confiabilidade da Toyota. Produzido em 15 países diferentes e comercializado nos cinco continentes, é o automóvel mais vendido do mundo.

No Brasil, o modelo chegou em 1994, após a abertura das importações de automóveis. Em 1997, a Toyota anunciou a construção da planta industrial de Indaiatuba (SP) que, a partir de 1998, passou a fabricar o sedã em território nacional - onde o Corolla lidera seu segmento nos últimos sete anos.

Sua 12ª geração, lançada no Brasil em setembro de 2019, trouxe uma inédita versão híbrida com motor flex. De janeiro a julho de 2021, o Toyota Corolla híbrido registrou 4.287 unidades emplacadas no País.