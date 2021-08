O SUV mais sofisticado da Land Rover ganha a versão SVR Carbon Edition, com unidades limitadas. Produzida na Inglaterra, pela divisão de veículos especiais da marca, combina luxo, tecnologia embarcada e motorização de alta performance. A exclusividade extra faz o modelo custar nada menos do que R$ 1.033.950,00, com venda apenas em concessionárias selecionadas.

O Range Rover Sport SVR Carbon Edition ostenta peças externas e internas feitas em fibra de carbono. No capô, uma grande área com o material nobre realça a aparência do veículo.

Seu motor é um V8 com 575 cv de força bruta. Não à toa, o SUV consegue acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. A carroceria monobloco 100% de alumínio, extremamente leve, também colabora para o rendimento extremo.

"A linha Range Rover é o nível mais alto quando falamos de um SUV. A nova versão SVR Carbon Edition reforça o nosso posicionamento como marca de luxo, com atributos que ressaltam a natureza única e esportiva do veículo", diz Tiago Yoshitake, coordenador de marketing da Land Rover no Brasil.