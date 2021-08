BMW Group Brasil cria estação de recarga para carros elétricos com energia solar

A empresa desenvolveu, experimentalmente, um sistema de abastecimento para veículos eletrificados completamente desconectado da rede pública de energia. É fruto de um trabalho com parceiros como o Centro de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina; o Grupo Solvi, que coleta as baterias usadas nas concessionárias da marca; e a Energy Source, especializada em projetos de armazenamento de energia com baterias usadas e, posteriormente, recicladas.

O sistema de recarga foi criado a partir das baterias retiradas de exemplares do BMW i3, primeiro carro totalmente elétrico da marca vendido no Brasil. O veículo possui uma bateria de alta voltagem formada por diversos módulos, que possibilitam rápido acesso e troca individual em um eventual reparo. No caso de necessidade específica de substituição, as baterias podem ser reutilizadas para esta solução de recarga, antes de serem recicladas.

O funcionamento da estação de carregamento contempla oito conjuntos de painéis que transformam a energia do sol em eletricidade - esta, por sua vez, armazenada no grupo de baterias usadas. Os seis módulos são acoplados a um inversor que, além de monitorar a energia produzida, alimenta veículos elétricos por meio de um carregador de parede (wallbox).

Os primeiros testes foram satisfatórios, aumentando em 100 quilômetros a autonomia de um veículo elétrico, após duas horas de recarga. O resultado permite avançar na ideia do uso de unidades móveis de recarga em eventos ou, até mesmo, em locais distantes, desprovidos de acesso à rede elétrica pública. Além disso, novas provas já estão planejadas para aumentar a capacidade de armazenamento de energia e diminuir o tempo de recarga.