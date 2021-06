A empresa anunciou um novo investimento de R$ 700 milhões em sua planta de pneus em Camaçari. A crescente demanda por produtos de alta tecnologia e ganhos importantes de participação de mercado no Brasil e na América do Sul levaram a Bridgestone a tomar a decisão de ampliar em mais de 20% a capacidade da unidade baiana. As obras começarão no quarto trimestre deste ano, e o projeto irá gerar 420 novos empregos na região, entre posições fixas e temporárias.

“Este investimento faz parte de um plano de médio prazo de crescimento sustentável no Brasil, focado no mercado premium de pneus e na produção para veículos híbridos e elétricos. Também reforça a posição estratégica do País para os negócios globais da companhia”, comentou Fabio Fossen, presidente da Bridgestone Latin America South.

Inaugurada em 2006, a fábrica da empresa em Camaçari emprega mais de 900 colaboradores diretos e 400 indiretos. Nela, são feitos pneus para veículos de passeio, caminhonetes e picapes, destinados às montadoras, ao segmento de reposição e à exportação.

Em 2016, a unidade industrial já passou por uma expansão. Com a deste ano, a produção anual da Bridgestone na Bahia aumentará de 3,5 milhões para 4,3 milhões de pneus - somando mais de R$ 1 bilhão investidos desde a inauguração. A companhia possui outra planta de pneus, em Santo André (SP), e ainda duas fábricas de bandas de rodagem Bandag, em Campinas (SP) e Mafra (SC).