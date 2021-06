Caoa Chery lança Tiggo 3x com motor 1.0 turbo

O novo SUV compacto, produzido em Jacareí (SP), estreia no Brasil em duas versões: a Plus, que custa R$ 94.990,00, e a Pro, com valor de R$ 99.990,00. O modelo ficará posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5x.

O design dianteiro do Tiggo 3x Turbo exibe grade imponente e luzes de rodagem diurna. As rodas de liga-leve têm estilo exclusivo para cada configuração do veículo.

Suas medidas externas são 4.200 milímetros de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.570 mm de altura - a distância entre-eixos é de 2.555 mm. No porta malas, dá para carregar até 420 litros.

No interior, além da central multimídia de nove polegadas, a versão Pro possui quadro de instrumentos digital em tela LCD de sete polegadas, enquanto a Plus alia painel e computador de bordo em visor digital de 3,5 polegadas.

O novo trem de força do Tiggo 3x Turbo resulta de extenso trabalho de desenvolvimento e calibração. O motor 1.0, turbinado e flex, funciona em parceria com uma transmissão automática continuamente variável (CVT) de nove velocidades. A potência máxima disponível é de 102 cv a 5.000 rpm, com torque de 167,6 Nm com etanol e de 164,6 Nm com gasolina, a partir de 2.000 giros.

Desde a opção de entrada, o novo SUV vem com ar-condicionado eletrônico, sensor de estacionamento traseiro, assistentes de descida e de partida em rampa, direção elétrica, freio a disco nas quatro rodas, alerta de frenagem de emergência e controles de tração e de estabilidade.

"Há pouco mais de três anos, demos início ao projeto da Caoa Chery no Brasil. A chegada do Tiggo 3x Turbo, nosso oitavo lançamento, é a prova de que a nossa promessa de ser um gigante no mercado automotivo nacional está se concretizando", afirma o chairman da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade.