A marca engajou milhares de brasileiros em uma votação aberta na internet para batizar seu novo utilitário-esportivo, primeiro modelo desse segmento desenvolvido pela Fiat no País. As três opções de nome eram Pulse, Domo e Tuo.

Depois de mais de 380 mil votos, o diretor da Fiat América do Sul, Herlander Zola, anunciou, hoje, o escolhido pelo público: Pulse. “É um nome fantástico, que permite inúmeras associações. Expressa energia, movimento e conectividade”, comentou o executivo.

Pulse conquistou os internautas imediatamente. Desde que as alternativas foram apresentadas na enquete, o nome liderou a preferência, finalizando com 65% dos votos - Domo ficou com 25%, enquanto Tuo teve 10%.