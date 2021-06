Chevrolet irá triplicar número de concessionárias para carros elétricos no Brasil

A expansão inicia neste mês e fará o número de revendas habilitadas a comercializar e dar assistência técnica ao primeiro automóvel 100% elétrico da marca, o Bolt EV, assim como para futuros lançamentos no segmento, pular de 26 para 79.

“Temos o compromisso de liderar a eletrificação na região e o aumento do número de concessionárias habilitadas é um elemento importante dentro desta estratégia. Com isso, a Chevrolet se consolidará como a maior e mais capilarizada rede especializada em EVs do Brasil”, declara Carlos Zarlenga, presidente da General Motors América do Sul.

Se a fase inaugural envolveu 14 cidades em sete estados mais o Distrito Federal, a ampliação elevará a abrangência para mais de 50 cidades em quase 20 estados brasileiros. A maioria das revendas entrantes fica nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, além do interior de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, já integravam o rol de selecionadas as concessionárias Jardine e Simpala, ambas de Porto Alegre. Agora, se juntarão ao grupo as revendas Dgsul, de Caxias; Pretto, de Encantado; e Sinoscar, também da capital gaúcha.

Além de contar com uma oficina equipada de ferramentais específicos e com consultores técnicos devidamente capacitados para dar suporte aos veículos elétricos, a concessionária especializada ofertará como acessório a estação doméstica para recarga rápida da bateria.