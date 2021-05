Ram 2500 tem série exclusiva para o Brasil

A picape acaba de ganhar a edição limitada Rodeo, pelo valor de R$ 437.990,00 - acréscimo de R$ 10 mil em relação à versão Laramie tradicional. Prevista inicialmente para ter apenas 100 unidades, a novidade esgotou assim que as vendas foram abertas. Por causa desse sucesso imediato, a marca já estuda oferecer mais um lote aos consumidores.

A Ram 2500 Rodeo exibe diferenciais de estilo e agrega recursos que aumentam suas capacidades, sobretudo para puxar trailers pesados. Para tanto, a caçamba recebeu preparação para reboques do tipo quinta roda, o que praticamente transforma a picape em um cavalo-mecânico.

No interior do veículo, o console dianteiro central deu lugar a um assento extra, ampliando a capacidade para seis ocupantes. Quando não utilizado, esse encosto pode ser baixado, servindo como apoio de braço, porta-objetos e porta-copos triplo.

No estilo externo, as peculiaridades do modelo começam pela grade redesenhada e cromada. E logo acima do para-brisa foi instalado um conjunto de cinco luzes de LED âmbar, as chamadas "cab lights", comumente usadas em caminhões.

Assim como a versão Laramie, a 2500 Rodeo também esbanja tecnologia, com direito a central multimídia com tela sensível ao toque de 12 polegadas e controles eletrônicos de tração e de estabilidade. Outros destaques são a câmera 360 graus e a exclusiva câmera de caçamba. O motor é um turbodiesel de 6.7 litros, que gera 365 cv de potência e quase 1.085 Nm de torque.