Volkswagen do Brasil dá início à pré-venda do SUV Taos

Neste primeiro lote, a versão especial de lançamento Highline Launching Edition já está disponível na VW e-store, enquanto as demais configurações podem ser reservadas nas concessionárias em todo o País. Os primeiros compradores terão benefícios exclusivos, como um ano de seguro gratuito e um ano de mensalidade do tag Sem Parar.

Além disso, a Volkswagen Financial Services elaborou uma condição diferenciada que permite que o cliente fique um ano sem pagar parcelas: carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 40% do valor do veículo. Os preços dos Taos são de R$ 154.990,00 na versão Comfortline, R$ 181.790,00 na Highline e R$ 191.060,00 na Launching Edition.

Produzido na fábrica General Pacheco, na Argentina, o veículo é equipado com motor 250 TSI Flex, turbo de quatro cilindros, que rende 150 cv de potência a 5.000 rpm e torque de 250 Nm já a partir de 1.500 giros. O propulsor vem acoplado a um câmbio automático de seis marchas.

O VW Taos chega bem completo desde a configuração de entrada. Entre seus itens de série, destaque para o ar-condicionado digital, câmera de ré, carregador de smartphone por indução, direção elétrica, controlador automático de velocidade, sensores de chuva e crepuscular, painel de instrumentos digital, controles de estabilidade e de tração, entre outros.

Na opção top de linha, a lista inclui tecnologias de direção autônoma e de segurança ativa como controle adaptativo de cruzeiro, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, sistema de detecção de ponto cego e alerta de tráfego traseiro cruzado.