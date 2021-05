Volare apresenta nova linha de micro-ônibus Attack

Líder brasileira neste segmento, a empresa lança os modelos New Attack 8 e New Attack 9. Com estilo moderno, os micro-ônibus mantêm diferenciais competitivos como durabilidade, robustez, conforto e segurança.

Oferecida nas versões Escolar, Executivo, Fretamento, Rural e Unidades Especiais, e capacidade para transportar até 44 passageiros, de acordo com a configuração, a linha New Attack faz uso de componentes em plástico de engenharia reciclável, para proporcionar maior sustentabilidade e agilidade na substituição de peças.

Internamente, os veículos contam com uma variedade de poltronas e são equipados com sistema de ar-condicionado exclusivo, com melhor direcionamento do fluxo e saídas individuais. Um novo painel de instrumentos adota conceitos automotivos, com fácil acesso e leitura, enquanto volante, alavanca de câmbio e comandos foram instalados ergonomicamente.

As opções de motorização da linha New Attack continuam as mesmas da geração anterior do micro-ônibus: Cummins ISF 3.8 litros, com potências de 152 e 162 cv, e Mercedes-Benz OM 924 LA, de 156 cv.

“Em um momento desafiador, no qual a indústria brasileira de ônibus foi fortemente impactada pela pandemia, o segmento de micro-ônibus nos ofereceu grandes oportunidades de negócio. Fechamos o ano de 2020 com 2.251 unidades produzidas”, destaca Ricardo Portolan, diretor de operações e marketing da Volare.