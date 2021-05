A medida foi tomada para atender ao aumento na procura pelo modelo semipesado, que registrou 24% de crescimento nos emplacamentos em 2020 e segue em alta este ano. Com isso, toda a produção de caminhões da Volvo em Curitiba (PR) agora opera em dois turnos.

A linha de montagem do VM já tinha funcionado em dois turnos antes, entre 2011 e 2015. “Nossa fábrica passa a ter todos os processos de manufatura de caminhões, motores, caixa de câmbio e cabines ocorrendo em dois turnos”, informa Cyro Martins, vice-presidente da Volvo.

Projetado com foco nos mercados da América Latina, o VM foi totalmente desenvolvido no Brasil e lançado em 2003, tendo aberto uma nova etapa na operação local da marca, que até então só fazia caminhões pesados. Atualmente, o modelo oferece várias aplicações, tanto no segmento de pesados quanto de semipesados. No ano passado, foram emplacadas 3.530 unidades do VM no mercado nacional, entre todas as versões.