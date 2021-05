O destaque fica com a versão Trekking, que recebeu novos adesivos no capô, logo escurecido da marca na dianteira e na traseira e retrovisores externos com luzes indicadoras de direção. Internamente, a top de linha agregou conteúdos de série: volante multifuncional, console de teto com porta-objetos e espelho auxiliar e, como atração principal, a moderna central multimídia de sete polegadas com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, capaz de parear dois smartphones.

O Mobi Like, por sua vez, passa a dispor também do repetidor de seta nos retrovisores externos, enquanto a versão Easy não sofreu modificações no modelo 2022. Equipado com motor Fire Evo Flex 1.0 de até 75 cv de potência, o subcompacto da Fiat custa a partir de R$ 43.990,00.