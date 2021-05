Bronco Sport inicia sua trajetória no Brasil

O novo SUV da Ford já está à venda no País, pelo preço de R$ 256.900,00. Além de excepcional capacidade off road, o veículo promete requinte, segurança, conveniência e conectividade para o uso diário.

"No desenvolvimento do Bronco Sport, focamos fortemente no público aventureiro para entregar uma experiência real de fora-de-estrada e também conforto no dia-a-dia. Além de um desempenho robusto em todos os tipos de terreno, é um veículo prazeroso de dirigir, super versátil, silencioso e muito seguro", diz Alex Machado, diretor de produto da Ford América do Sul.

Importado do México, o Bronco Sport chega em versão única, a top de linha Wildtrak, equipado com motor 2.0 EcoBoost, turbo de injeção direta, que produz 240 cv de potência a 5.500 rpm e 372 Nm de torque a 3.000 giros. A transmissão é automática, de oito velocidades.

"Propulsor e câmbio receberam calibração especial para nosso país, com o objetivo de oferecer uma experiência de condução mais envolvente, alinhada com o estilo de direção dos brasileiros e com as condições das estradas locais", explica Machado.

Tração 4x4, sete modos de gerenciamento de terreno (normal, eco, esportivo, escorregadio, areia, rocha e lama/terra), diferencial traseiro blocante e um piloto automático específico para trilhas são recursos que contribuem para a desenvoltura fora-de-estrada do utilitário-esportivo. Além de nove airbags, o veículo traz tecnologias semiautônomas como piloto automático adaptativo e assistente de frenagem com detecção de pedestres.

Na cabine, os ocupantes se acomodam em bancos parcialmente de couro com aquecimento. O painel de instrumentos é digital com display de 6,5 polegadas, e a conectividade tem destaque graças ao modem embarcado, à central multimídia Sync 3 com tela de oito polegadas e ao aplicativo FordPass, que permite, por meio do smartphone, travar e destravar portas, dar partida no motor e ligar o ar-condicionado, checar a autonomia e a pressão dos pneus, entre outras funções.