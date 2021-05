Atualmente importado da Inglaterra, o modelo voltará a ser feito na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, no último trimestre deste ano - com isso dividirá espaço na linha de montagem com o Discovery Sport. Para a produção do Range Rover Evoque, a planta fluminense sofreu um importante processo de modernização, o que resultou também no aumento de postos de trabalho: agora, são mais de 400 funcionários efetivos.

A nova geração do Evoque utiliza uma plataforma aprimorada, que introduziu novos itens de tecnologia e agregou ainda mais conforto ao veículo. Com a nacionalização, o utilitário-esportivo passará a oferecer duas versões com motor flex turbo de alto desempenho.

Entre os principais recursos acrescidos ao modelo estão o sistema de câmeras que permite ao motorista visualizar o terreno à sua frente, logo abaixo do capô; e o sensor que monitora a profundidade da água em situações que o condutor precise atravessar trechos rasos de rios ou de alagamentos.