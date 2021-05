Depois de quase quatro décadas de história em mais de 170 países, o utilitário-esportivo deixará de ser produzido pela Mitsubishi Motors. Para marcar a despedida do modelo no Brasil, a montadora lança a série especial Legend Edition, limitada em 100 unidades, pelo preço de R$ 356.990,00.

Apresentado mundialmente em 1981, o Pajero desembarcou oficialmente no mercado nacional 10 anos depois, logo após a abertura comercial do País. A partir daí, ganhou outras variantes: Sport, Full e Dakar - esta última produzida localmente de 2012 a 2017.

A série Legend Edition é equipada com motor a diesel de 3.2 litros que entrega 200 cv de potência e torque de 438 Nm. A transmissão automática atua em conjunto com o sistema de tração nas quatro rodas. Controles de estabilidade e de tração e oito airbags são itens de série.

Todas as 100 unidades serão numeradas e ostentarão acabamento em preto brilhante na grade dianteira, nos espelhos retrovisores e nas molduras decorativas laterais. As rodas aro 20 polegadas também trazem acabamento exclusivo. O emblema “Legend Edition” aparece na parte traseira, nas laterais, no painel do veículo, no para-brisas e no vidro traseiro.