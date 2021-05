Audi já comercializa a nova geração do A3

As primeiras unidades do modelo, nas variantes Sedan e Sportback, estão previstas para desembarcar no Brasil apenas em setembro, mas os interessados já podem reservar seu exemplar. A versão Performance Black será a única disponível no mercado nacional e terá preço especial durante o período de pré-venda: de R$ 284.990,00 por a partir de R$ 264.990,00, na modalidade de venda direta.

Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 m de largura, o A3 Sportback cresceu pouco mais de três centímetros nestas duas dimensões em comparação ao seu antecessor. A altura de 1,43 m e a distância entre-eixos de 2,64 m ficaram inalteradas.

O Sedan cresceu em quase todas as medidas comparado ao anterior: a distância entre-eixos é a mesma. Os 4,50 metros de comprimento significam um acréscimo de 4 centímetros; a largura aumentou 2 cm, para 1,82 m; e a altura subiu 1 cm, para 1,43 m.

A nova geração do Audi A3 apresenta proporções dinâmicas e um design externo esportivo. No interior, ganhou alguns elementos inspirados no SUV Urus, da Lamborghini (marca "irmã" da Audi), como as saídas de ar do painel e a nova alavanca de seleção de marcha. O "Virtual Cockpit", quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, está presente de série.

Com tração dianteira, A3 Sedan e Sportback utilizam motor 2.0 TFSI a gasolina, que rende potência de 190 cv e torque de 320 Nm. A transmissão em ambos é automática, do tipo S tronic de dupla embreagem, e conta com sete velocidades.