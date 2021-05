Pandemia faz fabricante de motorhomes aumentar venda e oferta de modelos

Os veículos recreativos, mais conhecidos como motorhomes, viraram uma tendência no Brasil, seguindo o exemplo de outros países, como os Estados Unidos, onde são muito difundidos. A pandemia da Covid-19 ajudou a aumentar bastante o interesse dos brasileiros, que viram nos motorhomes uma forma segura de viajar - e até de trabalhar.

A alta na procura é comprovada pela Estrella Mobil Motorhomes, fábrica localizada em Santa Branca, no interior de São Paulo, que produz veículos recreativos personalizados desde 2017 e registrou seu ápice no ano passado, quando as vendas aumentaram 80%.

“Muitas pessoas tinham o sonho de ter um destes veículos, mas pensavam ser algo impossível de acontecer. Achavam que não cabiam no bolso ou acreditavam que as obrigações na cidade não permitiriam desfrutar bem dele. De 2020 para cá, essa visão começou a mudar e nosso negócio decolou”, confirma Julio Lemos, um dos fundadores da empresa.

Levantamento realizado pela Estrella Mobil, no início deste ano, também demonstrou uma mudança no perfil dos compradores. Enquanto em 2018 os aposentados assinaram 80% dos pedidos; em 2021, pessoas mais jovens responderam por 35% dos novos negócios.

“Percebemos que essa mudança no perfil tem muito a ver com o novo estilo de vida do brasileiro: com a pandemia, as pessoas perceberam que é possível trabalhar estando em qualquer lugar, seja dentro ou fora de um escritório, à beira da praia ou no pé da serra. Hoje, unir o útil ao agradável é o que faz os motorhomes serem tão procurados no Brasil”, complementa Lemos.