No ano em que completa 50 anos de história, o Grupo Protege inova ao desenvolver um carro-forte 100% elétrico - segundo a companhia, o primeiro do mundo, que irá rodar na cidade de São Paulo. Durante 18 meses, junto com a Eletra Industrial, especializada em transporte sustentável, investiu mais de R$ 1 milhão no projeto, pensado para valorizar a sustentabilidade e ser uma alternativa para os próximos anos.

A base estrutural do veículo é em um chassi de carro-forte retirado de circulação, mitigando danos ambientais e incentivando o reaproveitamento de peças. Todos os elementos não contemplados no novo projeto, como o motor a diesel, por exemplo, foram destinados para reciclagem.

O carro-forte 100% elétrico conta com autonomia de 75 quilômetros, tempo de recarga plena de 2h30min e emissão zero de gases poluentes. Quando o veículo está em operação, o sistema de baterias é continuamente recarregado pela tecnologia de frenagem regenerativa, que amplia a autonomia e demanda menos energia elétrica para o reabastecimento. Um carregador fixo foi instalado na base operacional do Grupo Protege na capital paulista.

A redução média na emissão de carbono será de 1,4 toneladas de CO2 por mês. A substituição do diesel pela tração puramente elétrica também refletirá em redução dos custos operacionais: o Grupo Protege prevê um valor gasto por quilômetro rodado 65% menor, além de menor tempo de parada para manutenção.