O Wrangler Fortitude HT é uma evolução do Wrangler SUV. O produto vem atender ao crescimento do segmento de SUVs e picapes no Brasil - apenas no primeiro trimestre de 2021, esses modelos representaram 37,2% dos emplacamentos, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Os novos pneus Wrangler Fortitude HT estarão disponíveis nas revendedoras e no e-commerce Goodyear a partir deste mês, com 17 medidas dos aros 15 a 18 polegadas. Na comparação com o antecessor, proporciona maior quilometragem, maior economia de combustível, menor distância de frenagem e melhor dirigibilidade no molhado.

“Trabalhamos no desenvolvimento do novo Wrangler Fortitude HT com uma construção otimizada e uma ‘pegada’ diferenciada ao solo, fazendo com que o pneu consiga ter uma excelente durabilidade. Além disso, novos compostos em sua banda de rodagem causam melhor resistência ao rolamento e, consequentemente, maior economia de combustível em comparação com o predecessor”, explica Gabriel Corrêa, gerente de produto da Goodyear.