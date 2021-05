Mini ressalta atributos de seu clássico modelo Cooper

As variantes de três e cinco portas do carro chegam ao Brasil com design renovado e mais equipamentos. A grade hexagonal do radiador e os faróis redondos, características tradicionais do Mini Cooper, foram realçadas ainda mais.

No visual externo, são novos a grade frontal, os faróis de LED com interior preto, os para-choques e a luz de neblina traseira. Internamente, houve mudanças no aspecto do volante, instrumento central e das saídas do sistema de climatização.

O motor do Mini Cooper, 2.0 biturbo de quatro cilindros, desenvolve potência máxima de 192 cv e torque máximo de 280 Nm. Junto dele vem uma transmissão automática de sete velocidades com dupla embreagem.

No campo da tecnologia embarcada, o modelo oferece assistente de direção com diferentes funções: navegação profissional, sistema de proteção ao pedestre com frenagem automática, aviso de saída de faixa com vibração do volante, assistente de farol alto com regulagem automática da intensidade, alerta de aproximação perigosa sem limite de velocidade e frenagem automática de 5 km/h até 60 km/h.

Outros itens complementam a experiência a bordo, tais como assistente de estacionamento, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, câmera de ré, controle de cruzeiro e sensor de chuva com acionamento automático dos faróis baixos. O Mini Cooper está disponível em quatro versões - S 3 portas Exclusive (R$ 214.990,00), S 5 portas Exclusive (R$ 224.990,00), S 3 portas Top (R$ 244.990,00) e S 5 portas Top (R$ 254.990,00).