O Progetto 363, como o veículo foi denominado internamente, não só coloca a marca em um segmento inédito no Brasil, como também estreia uma plataforma que será produzida na fábrica de Betim (MG). A nova arquitetura aumenta os níveis de desempenho, robustez e conforto, e está apta a receber a nova motorização turbo flex já presente também na Fiat Toro. Outra atração do modelo será o Connect Me, plataforma de serviços conectados.

"O SUV da Fiat foi desenvolvido sobre quatro pilares, design, segurança, mais robustez, performance e conectividade, inspirado no desejo das pessoas e criado para atender a todas as demandas dos consumidores de maneira inovadora e eficiente", diz Herlander Zola, diretor da marca na América do Sul.