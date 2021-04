Honda eleva a segurança do CR-V

O SUV passa a ser o segundo modelo da marca no Brasil a incorporar o pacote "Sensing" de assistência ao condutor. Junto a isso, sofreu mudanças no design em seu modelo 2021, disponível apenas na versão Touring, por R$ 264.900,00.

A quinta geração global do CR-V exibe grade frontal e para-choques novos, rodas de liga-leve de 18 polegadas escurecidas e lanternas traseiras fumê. Internamente, o console central foi redesenhado, ostentando acabamento amadeirado, e agora abriga um carregador de celular sem fio. Para completar, o veículo ganhou teto solar panorâmico.

As tecnologias Sensing incluem controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade e sistemas de frenagem para prevenção de colisão, de manutenção de faixa e para mitigação de evasão de pista. Seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina) conferem proteção passiva aos ocupantes.

Equipado com motor turbo de 1.5 litro que fornece potência máxima de 190 cv a 5.600 rpm e torque máximo de 240 Nm entre 2.000 e 5.000 giros, o Honda CR-V 2021 recebeu o recurso que desliga automaticamente o propulsor em paradas prolongadas. Sua transmissão é automática continuamente variável (CVT) e, a tração, integral.

O veículo conta ainda com um sistema que reduz o arrasto aerodinâmico em velocidade de cruzeiro, ajudando a economizar combustível na estrada. O dispositivo abre ou fecha as persianas superiores e inferiores simultaneamente para controlar o volume de ar que flui através do radiador do motor e do condensador do ar-condicionado, além do intercooler.

As persianas inferiores deixam uma pequena área sempre aberta para otimizar o fluxo de ar, mesmo quando fechadas. O sistema é projetado para manter as persianas fechadas sempre que for possível, mesmo no trânsito urbano, para melhor desempenho aerodinâmico e eficiência de consumo.