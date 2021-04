Motor turbo flex é a atração maior do novo Jeep Compass

Líder do seu segmento, com cerca de 70% de participação, o SUV produzido em Goiana (PE) sofreu um "upgrade" e chega às concessionárias com mais desempenho e tecnologia, além de discretamente reestilizado. A maior novidade é a adoção do motor turbo flex desenvolvido pela Stellantis, o mesmo que já equipa a nova Fiat Toro.

Chamado de T270, esse propulsor estreia na marca Jeep com o novo Compass, sempre associado a um câmbio automático de seis velocidades. Sua potência máxima é de 185 cv a 5.750 rpm, enquanto o torque máximo de 270 Nm é alcançado a 1.750 giros.

O Compass continua tendo a opção de motorização turbo diesel, a TD350. Com 170 cv de potência e 350 Nm de torque, este propulsor se antecipa às normas do Proconve L7, previstas para janeiro de 2022, reduzindo em 85% as emissões de óxido de nitrogênio, graças ao sistema de pós-tratamento de gases de escape - o que exige o uso do aditivo Arla 32.

Todas as versões turbo diesel do utilitário-esportivo contam com tração 4x4 e transmissão automática de nove velocidades. E ainda trazem seletor de terrenos, que permite distribuir o torque de forma seletiva entre os eixos conforme as condições de aderência do piso.

Os modelos turbo flex virão de série com controle de tração, que aplica frenagem na roda dianteira que está "patinando" e transfere, pelo diferencial, o torque para a que tem aderência. Outra novidade dessas versões, o modo Sport gera resposta mais ágil do acelerador e torna a direção mais firme.

A conectividade é mais um ponto alto da nova geração do Compass, como comprova a central multimídia de maior capacidade de processamento e com tela de 10,1 polegadas, ausente apenas da configuração Sport. Além disso, o veículo recebeu a plataforma de serviços conectados da Jeep.

A assistência à direção também foi reforçada. Frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas; detector de fadiga do motorista; e reconhecimento de placas foram incluídas de fábrica na Série S e como opcional nos modelos Limited e Trailhawk, se juntando ao controle de velocidade adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, aviso de mudança de faixa, assistente de estacionamento e ao farol alto automático.

Com suas duas opções de motores e duas de câmbio combinadas aos diferentes níveis de acabamento, o novo Jeep Compass oferece nove diferentes versões aos consumidores:

- Sport T270 Turbo Flex AT6 > R$ 139.990,00;

- Longitude T270 Turbo Flex AT6 > R$ 154.990,00;

- 80 Anos T270 Turbo Flex AT6 > R$ 162.990,00;

- Limited T270 Turbo Flex AT6 > R$ 176.990,00;

- Série S T270 Turbo Flex AT6 > R$ 187.990,00;

- Longitude TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 > R$ 196.990,00;

- 80 Anos TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 > R$ 204.990,00;

- Limited TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 > R$ 216.990,00;

- Trailhawk TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 > R$ 216.990,00.