Hyundai lança sistema de conectividade veicular no Brasil

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A novidade, chamada de Bluelink, estará disponível, inicialmente, nas versões 2022 do modelo HB20, como item de série em algumas delas e opcional em outras. A solução tecnológica foca em cinco grupos de serviços: segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro.

Os consumidores brasileiros poderão desfrutar do sistema de conectividade de maneira gratuita nos seis primeiros meses de uso. Após esse período, os serviços do Bluelink custarão R$ 29,90 ao mês, para acesso a todas as funcionalidades.

“O Bluelink traz uma série de recursos para melhorar a experiência de condução e proporcionar maior tranquilidade para nossos clientes. Acreditamos fortemente que será amplamente aceito e reconhecido por seu grande valor agregado e praticidade de uso”, comenta Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para as Américas Central e do Sul.

Na categoria segurança e assistência ao motorista, o Bluelink oferece notificação automática de colisão e assistência 24 horas. Em prevenção ao roubo, há rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado.

Nos serviços de conveniências, funções acessadas por meio do aplicativo para smartphone permitem comandos remotos para acionar o motor e climatizar a cabine com o ar-condicionado; travar ou destravar todas as portas; abrir e fechar janelas; acionar pisca-alerta e alarme; e localizar o veículo.

A partir do recurso alertas, o usuário pode definir limite de velocidade máxima que o carro pode alcançar, intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular e até raio de circulação a partir de um ponto pré-determinado. Para completar, em cuidados com o carro, o proprietário recebe diagnósticos de diferentes sistemas do veículo.