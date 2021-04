Desde meados de 2020, os modelos Sandero, Logan e Stepway já podiam ser adquiridos com preço de nota fiscal de fábrica nas concessionárias, mas agora a marca amplia esse conceito comercial. Com o Renault Direct, o consumidor conseguirá comprar também com nota fiscal de fábrica e com pronta-entrega pelo e-commerce loja.renault.com.br - sem sair de casa.

Na loja digital, o cliente encontra a gama de automóveis de passeio da marca, podendo realizar todo o processo de compra e ainda visualizar o estoque dos concessionários. A ferramenta permite fazer tudo on-line de maneira simples e intuitiva.

Em 2018, a Renault lançou o K-Commerce, plataforma para a compra de veículo totalmente on-line, que surgiu após o enorme sucesso da pré-venda do Kwid, que registrou quatro vezes mais pedidos do que o previsto. Em seu primeiro ano completo de funcionamento, 20% das vendas do Kwid ocorreram por meio dessa ferramenta. Em julho de 2019, a montadora aumentou a oferta adicionando as linhas Sandero, Logan e Stepway à plataforma - no total, mais de 14.500 carros já foram comprados por meio da plataforma.