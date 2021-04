A Land Rover anuncia a chegada da nova geração do SUV de sete lugares, em duas versões (SE e HSE), com preços partindo de R$ 586.450,00. O veículo evolui no estilo externo e agora vem equipado com propulsor 3.0 turbodiesel de seis cilindros em linha, que gera 300 cv de potência e 650 Nm de torque.

O trem de força do Discovery se completa com a transmissão automática de oito velocidades. O veículo possui ainda suspensão a ar de série e a tecnologia "Terrain Response 2", que permite a seleção de diferentes modos de condução.

Os traços clássicos da carroceria se mantêm, mas com uma interpretação mais moderna neste modelo 2021. Internamente, o SUV sofreu melhorias significativas no layout do painel.

Na parte de trás da cabine, os assentos da segunda fileira foram reprojetados para proporcionarem maior conforto, enquanto a terceira fileira de bancos recebe os dois ocupantes extras. O porta-malas consegue acomodar até 2.485 litros na configuração para cinco pessoas.

"O novo Discovery é o SUV perfeito para a família, com o espaço e a comodidade dos sete lugares. A nova motorização a diesel lhe confere mais força e eficiência. E o design reinterpretado mantém as suas características clássicas", comenta Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil.